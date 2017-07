Juazeiro já tem 102 escolas climatizadas

Dentro da programação dos 139 anos de Juazeiro, a Prefeitura vai entregar à população no próximo sábado (15), às 17h, no Distrito de Maniçoba a Escola 15 de Julho - 102ª unidade escolar reformada e climatizada.

A unidade, que atende mais de 500 alunos do infantil ao 9º ano, foi totalmente reformada, com troca de piso, forro, pintura e instalação de ar-condicionados em todas as salas. Para comemorar o aniversário da cidade e esta conquista da comunidade de Maniçoba, os alunos, as equipes da escola e da Secretaria de Educação e Juventude (SEDUC) estão preparando uma grande festa com fanfarra, palhaços, brincadeiras e apresentação da quadrilha Luar do Sertão, da Escola 2 de Julho.

Em seis meses de Governo, o prefeito Paulo Bomfim entregou cinco unidades escolares à população de Juazeiro, duas no Residencial Juazeiro I, no bairro São Geraldo, no Salitre e agora em Maniçoba. A inauguração contará com apresentações musicais e culturais dos alunos.

As reformas e climatizações das escolas da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro, que vêm sendo realizadas há pouco mais de oito anos, já beneficiaram 102 das 134 unidades e são responsáveis pela redução da evasão escolar de 6,2% para 1,6%. A Educação passou por uma significativa transformação, colocando o município em destaque na Bahia. Foram inúmeros avanços, que proporcionaram a mais de 33 mil alunos da sede e do interior, uma educação de qualidade, com professores qualificados e valorizados; a construção de 20 novas creches, de duas escolas de Tempo Integral; a Escola de Formação de Professores; o Centro Municipal de Alfabetização, entre outras conquistas.

No dia 15 de julho, além da escola em Maniçoba, o prefeito Paulo Bomfim vai inaugurar a pavimentação de 7 ruas, uma UBS e pavimentação em Itamotinga, entregando 10 obras no dia do aniversário da cidade.

