Concerto da Amizade vai homenagear Juazeiro nos seus 139 anos de cidade

A Série “Concertos da Amizade” foi concebida para promover a circulação de música de concerto e formação de plateia com os grupos Orquestra do Sertão e o Coro Vozes do Sertão. A proposta, apoiada pela UNIVASF e IF Sertão PE visitará cidades no alcance de seus campi, contemplando a cidade de Juazeiro no mês de seu aniversário.

Será a primeira exibição do Coro e Orquestra juntos em Juazeiro. O concerto, que contará com mais de 80 músicos, será realizado no Paço Municipal, no centro da cidade, nesta sexta-feira, 14, às 20 horas.

O repertório é composto de peças clássicas e populares escritas para coro e orquestra, num passeio por trilhas como “Chariots of Fire” de Vangelis e clássicos da MPB como “Vilarejo” de Marisa Monte. Uma hora de boa música para agradar a todos os gostos.

Nesta temporada a série Concertos da Amizade estará em Juazeiro BA (Julho), Santa Maria da Boa Vista PE, São Raimundo Nonato PI, Paulo Afonso BA e Petrolina PE em datas a serem anunciadas em breve.

Traga sua família e venha celebrar a vida através da música.

Alan Barbosa

Regente do Coro Vozes do Sertão

Ozenir Luciano

Regente da Orquestra do Sertão