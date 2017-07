Torneio Interdistrital de Futebol Feminino vai homenagear os 139 anos de Juazeiro

Em comemoração ao aniversário de Juazeiro será realizado no domingo, 16, das 09h às 17h, no Distrito de Carnaíba o Torneio Interdistrital de Futebol Feminino, uma realização da Prefeitura Municipal de Juazeiro, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. O evento foi pensado para inserir a mulher no contexto esportivo dos Distritos.

A representante do time do Junco, Eliete Leite, acredita que a realização do torneio é uma oportunidade de mostrar a força das mulheres nos Distritos. “Participar de torneios de futebol feminino em nossas localidades é maravilhoso e a gente agradece à Prefeitura por voltar o olhar para as mulheres. Também faço questão de reconhecer o empenho de Gilberto Pacheco, por viabilizar a competição”, afirma.

Para o superintendente de Esportes, Gilberto Pacheco, o torneio é o passo inicial para conduzir o papel do futebol feminino no município de Juazeiro. “Todos os obstáculos serão vencidos e o futebol feminino terá o destaque que merece. É uma política do Governo Paulo Bomfim trabalhar com a igualdade entre os gêneros e que o esporte chegue para todos e todas, então é justamente em comemoração ao aniversário da cidade que a gente dá mais esse passo”, conclui o Superintendente de Esportes, Gilberto Pacheco.

Confira a tabela de jogos

Jogo 1. 09h – Junco x Itamotinga

Jogo 2. 10h – Carnaíba x Abóbora

Jogo 3. 11h – Maniçoba x Pinhões

Jogo 4. 12h – Vencedor do Jogo 1 x Equipe de Melhor Índice Técnico (MIT)

Jogo 5. 13h – Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 3

Jogo 6. 14h – Vencedor do Jogo 4 x Vencedor do Jogo 5 – Final

Por Ascom/ SECULTE