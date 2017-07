Juazeiro: 139 Anos de Emancipação Politica

A cidade de Juazeiro está comemorando neste Dia 15 de julho, 139 Anos de Emancipação Política. Quer o seu povo nesta data, parabenizá-la e desejar a continuidade do seu crescimento, progresso e desenvolvimento.

A programação festiva e comemorativa começou logo cedo com a solenidade de hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e do Município pelo prefeito Paulo Bomfim, pelo Coronel Welton Gomes Maia Júnior comandante do 72 BIMTZ e pelo Tenente Coronel PM Pedro Luiz Brandão Júnior, diretor do Colégio da Polícia Militar de Juazeiro.

O evento também foi prestigiado por vários vereadores, secretários municipais e populares que no Paço Municipal acompanharam a solenidade que inicialmente registrou a execução do Hino Nacional pela Banda de Música da PM, depois o Hino de Juazeiro e na sequência os parabéns em homenagem à cidade.

Em seguida foi a vez das Bandas de Fanfarras se apresentarem na orla I e o prefeito com toda sua comitiva se deslocar para a inauguração da pavimentação de ruas e outras.

