Juazeirense presenteia Juazeiro com 3 a 0 no Jacobina

A Juazeirense fez o dever de casa neste sábado (15) e deu um presente a Juazeiro no dia do aniversário da cidade: a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com o primeiro tempo primoroso no aspecto aproveitamento, a Juazeirense aplicou 3 a 0 e deixou o campo com a classificação praticamente encaminhada.

Parecia que um goleada histórica estava prestes a se consumar, mas a Juazeirense teve que fazer várias substituições, por contusões, e jogou os últimos 15 minutos do segundo tempo com um a menos em campo.

O time do Jacobina aproveitou bem e com um jogador a mais em campo, marcou o seu gol e deu pressão até os instantes finais da partida.

Desta vez o público compareceu e foi um fator a mais de motivação para o canção de Fogo, que aguarda a definição entre Fluminense de Feira e Campinense para conhecer o adversário da próxima fase.

Outros jogos deste sábado:

Boavista 1 x 3 Espírito Santo – Espírito Santo classificado

Ceilândia 1 x 1 Comercial – Ceilândia classificado

Atlético-AC 3 x 0 São Francisco – Atlético-AC classificado

Juazeirense 3 x 1 Jacobina – Juazeirense classificado

América-RN 1 x 0 Aparecidense – América -RN classificado