Juazeiro comemorou com festa e pavimentações 139 Anos

Para os moradores dos bairros Jardim Flórida, Alto da Aliança e Vila Tiradentes a manhã desse sábado, 15 de julho, foi mais que especial, além de comemorar os 139 anos de elevação à categoria de cidade de Juazeiro eles também comemoraram a inauguração das ruas pavimentadas em seus bairros entregues pelo prefeito Paulo Bonfim dentro da programação desenvolvida pela Prefeitura para comemorar a data. Um total de sete ruas foram entregues a população pelo prefeito e sua equipe de governo totalmente saneadas e pavimentadas nos três bairros. A primeira rua inaugurada foi a Arnaldo Vieira do Nascimento no bairro Jardim Flórida.

"Sou pernambucano e moro em Juazeiro a mais de 50 anos, tenho comércio aqui na Rua Arnaldo Vieira e nunca nenhum prefeito olhou por este bairro. Foi com Isaac e agora com Paulo Bonfim que o Jardim Flórida conheceu o desenvolvimento. Hoje é um dia de comemoração tripla pra mim pela pavimentação, pelo aniversário da cidade e por meu aniversário", declarou emocionado seu Antonio Conceição morador e comerciante da Rua Arnaldo Vieira. Em seguida foi a vez do bairro Alto da Aliança receber o prefeito e sua comitiva para inaugurar a Rua Marques de Barbacena que tem uma extensão de aproximadamente 900 m e recebeu pavimentação em paralelepípedos granítico, calçadas, drenagem superficial (meio fio e linha d'água).

Ana dos Santos moradora da Rua Marques de Barbacena há mais de 30 anos, disse que o Alto da Aliança ficou abandonado por anos e só com Isaac Carvalho e Paulo Bonfim passou a receber infraestrutura. "Nos faltam palavras para agradecer o nosso prefeito por tudo que ele vem fazendo, não só aqui no Alto da Aliança, mas em toda Juazeiro. O aniversário é da cidade mas hoje o presente quem está recebendo somos nós", declarou a moradora. Mas o ponto alto mesmo foi na Vila Tiradentes onde a população recebeu o prefeito e sua comitiva com a fanfarra do colégio que levou sua musicalidade e animação a todas as cinco ruas inauguradas no bairro (Ruas 2, 3, 4, 6 e 8).

De acordo com a presidente da Associação de Moradores da Vila Tiradentes, Vilma Santana, a gestão municipal tem sido atenciosa com o bairro. "A pavimentação assim como tantas outras melhorias que o bairro sempre precisou só foram atendidas por Isaac e Paulo, então hoje o dia é de festa e agradecimento para todos nós juazeirenses da Vila Tiradentes", destacou Vilma Santana. Segundo o titular da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEDUR), Anderson Alves, as obras entregues são a demonstração do compromisso dessa gestão com Juazeiro e seu povo. "O compromisso assumido pelo prefeito Paulo Bonfim foi o de fazer mais e melhor e esse é o propósito que nos move. Parabéns Juazeiro!", ressaltou Anderson Alves.

Para o prefeito Paulo Bonfim no dia do aniversário da cidade a programação desenvolvida pelo município não podia ser diferente. "Começamos o dia com a cerimônia de hasteamento das bandeiras, depois tivemos o festival das Fanfarras mostrando toda a criatividade do juazeirense e agora passamos por três bairros entregando sete ruas totalmente pavimentadas. No final do dia estaremos em Maniçoba entregando a reforma, ampliação e climatização de mais uma escola e em seguida estaremos no NH3 de Itamotinga onde entregaremos a reforma e ampliação da UBS e a pavimentação asfáltica da Avenida Principal, e essa é a melhor forma de homenagearmos Juazeiro, trabalhando por ela, para melhorarmos as condições de vida da população", finalizou Paulo Bonfim.