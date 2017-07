Atletas disputam prova de 4 mil metros em Juazeiro

As águas do Rio São Francisco vão receber no próximo dia 22 a 4ª etapa do Campeonato Baiano de Maratonas Aquáticas – Troféu Cidade de Juazeiro, a 504 quilômetros de Salvador. Cerca de 200 atletas da Bahia disputam a prova de aproximadamente 4 mil metros da única competição de rio do calendário baiano de maratonas aquáticas.

Devido às condições do Velho Chico, a largada e o trajeto da prova serão definidos no dia da competição, com a chegada na ponte Presidente Dutra, que liga Juazeiro a Petrolina. Por ser no rio, a prova será no sentido da correnteza, o que torna a disputa mais rápida, favorecendo o nado.

Tradicional competição do interior, o campeonato celebra a cidade de Juazeiro, no norte do estado, berço de talentos da maratona aquática da Bahia. A disputa também faz um alerta para a questão ambiental, já que a cada ano há uma maior dificuldade na execução da prova, devida à baixa do rio.

Na última edição, em 2016, os atletas Izaac Júnior e Victor Simões, ambos da capital baiana, chegaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. No feminino, Márcia Santos, também de Salvador, levou o ouro.

O campeonato é promovido pela prefeitura de Juazeiro e realizado pela Federação Bahiana de Desportos Aquáticos (FBDA), que vê a necessidade de ações constantes de preservação do meio ambiente.