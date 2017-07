Operação ‘Tapa Buraco’ chega ao Alto do Cruzeiro.

A operação ‘Tapa Buraco’ desenvolvida pela Prefeitura de Juazeiro através da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEDUR) beneficia essa semana, mais um bairro com os serviços de recuperação de pavimentação em paralelepípedo granítico: o Alto do Cruzeiro.

Os serviços foram iniciados na Rua Santa Luzia, popularmente conhecida como Rua 5, e também uma das principais vias de acesso do bairro. “Nosso planejamento é corrigir os pontos mais críticos nas principais vias do bairro com pavimentação em paralelepípedo granítico”, explica o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Anderson Alves.

De acordo com Anderson Alves, esse já é o terceiro bairro atendido este ano pela operação Tapa Buraco. “Começamos pelo bairro Maria Gorete, depois seguimos para o bairro Itaberaba, onde a secretaria recuperou pontos críticos na Rua 11 e agora estamos no Alto do Cruzeiro”, acrescentou o secretário.

Para João Carlos, morador do bairro há mais de 20 anos, a intervenção chega em boa hora pois as ruas do Alto do Cruzeiro estavam precisando de manutenção. “O bairro foi beneficiado com pavimentação há mais de 30 anos, é uma obra muito antiga e realmente precisa de manutenção, a ação do tempo fez surgir vários buracos e os motoristas para desviar acabam colocando em risco a segurança dos pedestres e dos moradores”, declarou o morador.

A Operação Tapa Buraco tem como objetivo corrigir trechos de ruas e avenidas que foram danificados com a ação do tempo e das chuvas a fim de garantir a fluidez do trânsito, um deslocamento seguro e confortável aos moradores e condutores de veículos que transitam pelas vias, que é o principal acesso do bairro.