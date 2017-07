Tanuri volta a cobrar reforma de praça do Castelo Branco

Acompanhado do Secretário de Obras de Juazeiro, Anderson Alves, o vereador Alex Tanuri andou por todas as oito quadras do Bairro Castelo Branco na manhã da última terça-feira (18/07), mostrando a situação em que se encontram as praças das quadras e a praça principal do bairro.

"O Castelo Branco é um bairro com poucas demandas" - pondera Alex Tanuri - "Temos saneamento, calçamento, água, acesso, mas as áreas de lazer do bairro, as praças estão deterioradas. Isso é o mesmo desde a quadra A até a Quadra H".

Para o Vereador Alex Tanuri "nossa confiança no prefeito Paulo Bonfim, que tem atendido os pleitos das comunidades" é "muito forte", mas "agora chegou a hora do Castelo Branco": "Tenho consciência que nosso bairro é um dos privilegiados em relação a tantos outros de Juazeiro, que não possuiam a mínima estrutura, mas agora, chegou a hora do Castelo Branco", reforça.

Para o Secretário Anderson Alves, que conferiu a situação das praças e concordou com a necessidade das reformas, "não há dúvidas que a urbanização e a reforma das praças é necessária e vou colocar o Castelo Branco dentro das prioridades da Secretaria".

Ascom