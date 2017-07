Cartão do Servidor garante descontos em...

...instituições de ensino superior em Juazeiro.

Servidores municipais de Juazeiro, podem utilizar o Cartão Servidor para garantir descontos de até 60% nas Faculdades São Francisco (FASJ) e Montenegro. Para garantir os benefícios, é preciso apresentar o cartão do servidor ou o contracheque.

“Acreditamos na valorização do servidor como um instrumento fundamental para uma gestão democrática e ficamos satisfeitos a cada parceria que fechamos, pois é mais uma oportunidade para o servidor que deseja adquirir um bem ou se capacitar. Hoje já temos mais de 20 estabelecimentos parceiros em diversos segmentos”, revelou a secretária de Gestão de Pessoas, Angelita Carvalho.

De acordo com o diretor da Escola de Gestão Pública de Juazeiro (EGESP), Anderson Mota, o Cartão do Servidor contribui não apenas para valorização do servidor municipal, mas para o aquecimento do comércio.

“Criado em 2015, o programa estabelece uma política de descontos para os servidores públicos municipais, e em alguns casos também para os seus dependentes, na aquisição de produtos e serviços. Isso é bom para o servidor e também para o comércio local, pois movimenta a economia da cidade”, explica Anderson.