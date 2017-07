Mais uma Maratonas Aquáticas em Juazeiro

A paisagem do Rio São Francisco serviu de cenário para a 4ª etapa do Campeonato Baiano de Maratonas Aquáticas – Troféu Cidade de Juazeiro, que aconteceu ontem, dia 22. Ricardo Castro, da ACEB, foi o campeão geral com o tempo de 43m52s. Já no feminino, Márcia Santos, do Yacht Clube da Bahia, consagrou-se bicampeã consecutiva com o tempo de 46m17s.

No total, 112 nadadores partiram próximos à Ilha do Maroto, com chegada na Orla II de Juazeiro, fazendo um percurso de quase 5 km. Os cinco primeiros colocados do masculino se aproximaram da chegada em um único pelotão. Na parte final da prova Ricardo conseguiu tomar a dianteira. No feminino, Márcia liderou desde a largada.

Jardiel Neto e Lucca Piloto ocuparam a segunda e terceira posição, respectivamente, com diferença de menos de um minuto. No feminino, Eduarda Jorge e Ísis Rosário, que perdeu a liderança do campeonato baiano para a vencedora, levaram o segundo e terceiro lugar, respectivamente, com 16 segundos de diferença.

Quanto à pontuação dos clubes na competição, a Estação Atlética ficou na liderança, seguida do Yacht Clube e Gregor Mendel. A seca que atinge o Velho Chico fez com que emergissem pedras ao longo do rio. Por conta disso, os nadadores foram guiados durante todo o percurso da prova pelo barco madrinha, que indicava o caminho. A etapa foi promovida pela prefeitura de Juazeiro e realizada pela Federação Bahiana de Desportos Aquáticos (FBDA). Ela celebra a cidade do norte do estado e é a única competição de rio do calendário baiano de maratonas aquáticas.