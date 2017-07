Prefeito de Juazeiro resolve também, carregar o Andor.

O município de Juazeiro foi marcado por eventos religiosos no último final de semana. O prefeito Paulo Bomfim participou no sábado (22) à noite da Marcha Para Jesus e no domingo (23) da procissão e missa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do Distrito de Massaroca.

A Marcha Para Jesus é um evento realizado por um conjunto de igrejas evangélicas, mas com caráter ecumênico de outras religiões cristãs, e contou com o apoio da Prefeitura de Juazeiro. O prefeito Paulo Bomfim, que esteve acompanhado de secretários e vereadores, cumprimentou os participantes, bem como a população que assistia à Marcha.

“É um momento de adoração, de compartilhar o discurso de amor e respeito ao próximo de que tanto Jesus nos ensinou. Aqui a gente sente a boa energia, de paz”, salientou o prefeito.

No domingo pela manhã, o prefeito foi ao Distrito de Massaroca participar da procissão e missa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira da comunidade.

Ascom