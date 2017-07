Escolas municipais desfilam em homenagem...

...a Festa dos Colonos em Maniçoba.

As escolas municipais 2 de Julho, Santa Inês e a EMEI Manoel Alves Mota realizaram no último sábado (22), o tradicional desfile em homenagem a Festa dos Colonos, no Distrito de Maniçoba, em Juazeiro.

A gestora da 2 de Julho, Rúzia Lima disse que a cada ano a equipe da escola, os pais, alunos, com o apoio da comunidade e da SEDUC tenta fazer um desfile mais bonito para homenagear os colonos.

“Esse ano nós homenageamos os heróis que passam pelas várias fases da nossa vida, como os pais que nos inspiram e são exemplos, os da infância que inspiram a leitura com as revistas em quadrinhos, os da adolescência e os da nossa comunidade. Finalizamos nosso desfile com os heróis do futuro que são os educadores. Agradecemos a todos que contribuíram para mais esse espetáculo de criatividade”, evidenciou Rúzia.

Em cada pelotão do desfile, os alunos estavam caracterizados de personagens infantis como a Turma da Mônica, a Turma do Chaves, Mulher Maravilha, Batman, entre outros. A escola 2 de Julho valorizou também os heróis da comunidade de Maniçoba, com um pelotão onde vários representantes desfilaram junto com os alunos.

A escola Santa Inês e a EMEI Manoel Alves desfilaram nas principais ruas do Distrito com o tema ‘Musica na Alma Inspiração de uma Nação’. “A proposta do tema este ano, surgiu quando os professores do 1º e 2º ano passaram a desenvolver junto aos alunos a proposta de utilizar a música para trabalhar em sala de aula, no processo de ensino aprendizagem. Percebemos a importância desse trabalho e resolvemos caracterizar os alunos evidenciando os diversos ritmos e estilos musicais como o forró, o rock, a bossa nova, o samba, pop entre outros” explicou a coordenadora da escola, Ilza Gomes.

As fanfarras dos colégios: Paulo VI, do Iracy Nunes, Codefas e do Artur Oliveira puxaram o desfile das três escolas. “Estou muito feliz em poder homenagear os nossos colonos nesse dia tão especial. Todo ano fico contando os dias para que a nossa escola prepare esta festa”, disse a estudante Ana Patrícia, da escola 2 de Julho.

O prefeito Paulo Bomfim, acompanhado dos vereadores, secretários de Governo, a assessora de políticas públicas, Mary Adriana e a equipe da SEDUC também prestigiaram o desfile das escolas em homenagem aos colonos de Maniçoba.

Ascom