Brandão vai garantir mais segurança para Juazeiro

O prefeito Paulo Bomfim se reuniu nesta terça-feira, 25, com o Comandante Geral da PM da Bahia, Coronel Anselmo Brandão, no Quartel do Comando Geral, no bairro dos Aflitos, em Salvador, quando colocou em pauta a ampliação do policiamento na sede e nos distritos de Juazeiro. O assessor de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Isaac Carvalho, participou do encontro.

Na oportunidade, Paulo Bomfim reiterou a parceria com a PM na segurança pública do município. “Agradecemos ao Coronel Anselmo Brandão pela sensibilidade em oferecer paz e tranqüilidade aos cidadãos baianos através do policiamento ostensivo e de inteligência. Juazeiro é uma cidade estratégica, com distritos de grande porte e alta densidade populacional. Precisamos garantir a segurança da população e inibir a ação dos criminosos. E juntos vamos conseguir”, declarou Paulo Bomfim.

Durante a reunião, O Coronel Anselmo anunciou ao prefeito que no dia 11 de agosto vai entregar uma viatura para patrulhar no Distrito de Itamotinga, mas assegurou que os outros distritos já estão inseridos no planejamento estratégico. O prefeito também sugeriu a criação uma “Ronda Rural” e que irá debater com o Coronel Anselmo Bispo, Comandante do Policiamento Regional Norte.