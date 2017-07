Quase 106 mil eleitores de Juazeiro poderão perder o Bolsa Família

Alerta é do TRE da Bahia, que listou também outros prejuízos previstos pelo artigo de número 7, do Código Eleitoral.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) alerta aos quase 106 mil eleitores, que ainda não realizaram o recadastramento biométrico no município de Juazeiro, sobre os prejuízos ocasionados pelo cancelamento do título, dentre eles, a suspensão do pagamento do Bolsa Família, benefício do Governo Federal. A sanção é prevista pelo Código Eleitoral, artigo 7º.

Na cidade de Juazeiro, a revisão do eleitorado com informações biométricas está em fase obrigatória e, aquele eleitor que não realizar o procedimento terá o título cancelado. Com isso, além da suspensão do Bolsa Família, o cidadão poderá sofrer outros impedimentos, tais como: problemas para emissão e manutenção de passaporte, não receber aposentadoria ou pensão paga pelo Governo Federal, não realizar matrícula em instituição de ensino superior, deixar de tomar posse em cargo público, além de outras restrições.

Em Juazeiro, dos 147.336 eleitores, apenas 41.413 (28,10%) realizaram o recadastramento. Desta forma, 105.923 ainda não fizeram o recadastramento biométrico.

Onde fazer a biometria

O recadastramento biométrico deve ser feito no Fórum Eleitoral (Rua dos Bandeirantes, S/N, João XXIII), de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Dúvidas e informações podem ser obtidas por meio dos números (74) 3611-5505 ou (74) 3611-5219.

Veja documentos necessários para fazer o recadastramento biométrico

