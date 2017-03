Adiado reajuste da taxa GTA na Bahia

O secretário estadual de Agricultura, Vitor Bonfim, e o diretor-geral da ADAB (Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia), Marco Vargas, anunciaram, nesta quarta-feira (22), a suspensão por um período de 90 dias, contados a partir do dia 28 de fevereiro, no aumento da taxa de GTA (Guia de Transporte Animal). Dessa forma, o valor da taxa saiu de R$ 2,20 para R$ 2,60, ao invés dos R$ 4,00 anunciados anteriormente. O secretário explicou que a fixação do valor em R$ 2,60 foi possíveldevido a suspensão provisória do repasse para o FUNDAP (Fundo de Apoio à Agropecuária do Estado da Bahia).

Após o período de 90 dias, a cobrança da taxa do FUNDAP, que é de R$ 0,70, será retomada e os produtores terão a opção de depositar o dinheiro no fundo e, consequentemente, obter o desconto de 35% no valor da taxa, como já vinha sendo feito. A solicitação de adiamento do reajuste foi encaminhada à SEAGRI e ADAB, em fevereiro, pela Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa da Bahia, presidida pelo deputado estadual Eduardo Salles.

“Essa reconsideração do governo é importante porque estamos passando por um momento bastante delicado para todo o setor agropecuário. A crise hídrica que afeta nosso estado tem provocado grandes perdas para o setor”, explica Eduardo Salles.

A GTA é um documento oficial para fiscalização do animal em trânsito, emitida pela ADAB, com informações sobre o destino, as condições sanitárias e a finalidade do transporte do animal.

“Agradeço ao governador Rui Costa e ao secretário Vitor Bonfim pela sensibilidade e por entenderem o momento delicado que o setor agropecuário vivencia em função deste longo período de seca. Ressalto que pagamento da taxa do FUNDAP é justo e sou favorável, mas neste momento é complicado manter a cobrança”, conclui o parlamentar.

O FUNDAP é gerido por entidades de pecuária da Bahia e esse valor é revertido para o combate a possíveis epidemias que possam afetar o rebanho do estado, como por exemplo, um surto de febre aftosa.