Jequié promove I Encontro de Contadores de História

O I Encontro de Contadores de História acontece em Jequié, sábado, dia 01 de abril de 2017, a partir das 8, no Auditório Waly Salomão, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sob a coordenação e curadoria de Danielle Andrade (foto), escritora, consultora e contadora de histórias, criadora dos projetos "Livro Viajante" e "Pedra de Encantaria"- Encontro de Contadoras e Contadores de Histórias. São convidados do Encontro: Eduardo Odùdúwa, arte-educador, produtor cultural e professor de língua e cultura yorùbá; e Acely Araújo.

A participação no evento é totalmente gratuita e com direito a certificado de participação. A programação faz parte de uma série de atividades promovidas pela Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié - Felisquié 2017, que vai acontecer em Jequié, de 01 a 04 de junho de 2017. O projeto tem o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura e Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.

Programação

Manhã

Oficina "A arte de narrar"

Como contar histórias em sala de aula - com Danielle Andrade - 8h às 10h

Oficina de Contos Afro brasileiros

Com Eduardo Oduduwa - 10h30 às 12h30

Tarde

Roda de Conversa

"Contação de Histórias na formação do indivíduo, com Danielle Andrade, Eduardo Oduduwa e Acely Araújo - 14hs

Sessão de Contação de Histórias e Ciranda de Encerramento - 16:30 às 18:30hs

Serviço

O quê: I Encontro de Contadores de História de Jequié

Quando: 01.04.2017, das 08 às 18:30hs

Onde: Auditório Waly Salomão, Campus Jequié da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Avenida José Moreira Sobrinho, Jequiezinho.

Quanto: Gratuito, com direito a certificado

Inscrições no local ou por e-mail:

Os convidados:

Danielle Andrade escritora, consultora e contadora de histórias, criadora dos projetos "Livro Viajante" e "Pedra de Encantaria"- Encontro de Contadoras e Contadores de Histórias.

Acely Araújo é contadora de história, arte educadora, produtora da arte infanto-juvenil. Atua em projetos sociais especialmente voltados ao fomento à leitura e literatura. Coordenou a Biblioteca Comunitária do Cabula, na Universidade Estadual da Bahia (UNEB), onde desenvolveu projetos de incentivo à leitura, utilizando, como principal instrumento, a arte de narrar. Criou o Grupo Viverarte, e o Grupo Nas Asas da Poesia formado por crianças e jovens do Cabula em Salvador. Criou e coordenou o Grupo Rouxinol de poesia, em Cachoeira-BA, e o Coletivo Ser de Arte, que atuou interagindo diferentes áreas: teatro, contação de histórias, artes plásticas, escrita criativa, poesia, música e dança.

Eduardo Odùdúwa (de amarelo, ao centro) é arte-educador, produtor cultural e professor de língua e cultura yorùbá. Fundador e coordenador da Biblioteca Abdias Nascimento (primeira biblioteca comunitária e ponto de leitura especializada em história e cultura afro no subúrbio de Salvador), reúne as suas diversas habilidades artísticas no projeto Omodé Griô (criança contadora de histórias), um trabalho onde a tradição oral yorùbá-africana é apresentada em suas diversas vertentes.

Ascom