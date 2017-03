Polícia civil de Jaguarari ganha viatura nova

Na última sexta-feira (24/03), o prefeito Everton Rocha esteve na cidade de Riachão do Jacuípe onde recebeu do governador Ruy Costa uma viatura Ford Ranger toda equipada para a polícia civil do município de Jaguarari. Na ocasião estiveram presentes Felipe Nery, Coordenador Regional da Polícia Civil e Maria Elisa Padilha Patriota, delegada titular do município e o Presidente da Câmara de Vereadores de Jaguarari, Márcio Gomes.

O prefeito de Jaguarari, aproveitando a oportunidade em que esteve com o governador, reiterou suas solicitações para o emergencial da seca, e pediu mais reforço policial, equipamentos e mais viaturas para as polícias civil e militar, o que resultará no fortalecimento da Segurança Pública no Município.

Ascom Jaguarari