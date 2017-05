Sociedade Brasileira de Educação Matemática projeta grande evento em Garanhuns

Três professores da Universidade de Pernambuco (UPE), Ernani Martins, Evanilson Landim e Marilene Rosa, dos campi da Mata Norte, Petrolina e Garanhuns, respectivamente, fazem parte da direção da Regional da Sociedade Brasileira de Educação Matemática - SBEM/PE. Também compõe a diretoria um ex-aluno do Campi Garanhuns, atualmente cursando mestrado na UFPE, Marcel Vilaça (3º tesoureiro). A posse para o triênio 2017/2020 aconteceu no final de abril, na capital pernambucana.

“É a primeira vez que temos profissionais da UPE na diretoria da entidade, além disso, temos a interiorização da representação, chegando a regiões que antes não atendíamos" - registra a professora Marilene Rosa, tesoureira da SBEM estadual, que complementa: "Com esta nova identidade, queremos atrair para a sociedade os nossos colegas professores dos municípios, estudantes e ampliar o alcance da SBEM".

A presidente da SBEM/PE é a professora e doutora em Educação pela UFPE, Rosinalda Aurora de Melo Teles, que atualmente desenvolve Projeto de Colaboração Técnica na UFRPE - Unidade Acadêmica de Garanhuns: "A vinda para o município e a parceria de longas datas com a profª Marilene Rosa, potencializaram a organização de uma diretoria da SBEM forte e democrática do litoral ao sertão, como também os preparativos para o 7º EPEM - Encontro Pernambucano de Educação Matemática, que deverá reunir mais de mil pessoas no período de 02 a 04 de novembro em Garanhuns." - afirma a presidente.

"Contamos com o apoio institucional da UFRPE, UFPE e UPE, esta última através da diretora do Multicampi Garanhuns, Rosângela Falcão, e da reitoria da Universidade, com o professor Pedro Falcão, e vale ressaltar também o apoio do professor Airon Melo, diretor da Unidade Acadêmica da Universidade Federal Rural em Garanhuns" - registra profª Marilene Rosa.

SAIBA MAIS SOBRE A SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

A SBEM é uma sociedade cívil, de caráter científico e cultural, fundada em 1988, sem fins lucrativos e sem qualquer vínculo político, partidário ou religioso. Tem como finalidade congregar profissionais da área de Educação Matemática e de áreas afins. Tem em seus quadros pesquisadores, professores e alunos que atuam em diferentes níveis do sistema educacional brasileiro, da educação básica à educação superior.

AGENDA

7º EPEM - Encontro Pernambucano de Educação Matemática

DATA: 02 a 04 e Novembro de 2017

Local: Garanhuns - PE

Público: Professores, estudantes, pedagogos, profissionais de outras áreas e interessados em geral

