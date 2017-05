Codevasf apresenta realizações durante encontro na FIEPE

O gestor da 3ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Aurivalter Cordeiro, anunciou na noite de quarta-feira (10), em Petrolina – PE, que a empresa pública investiu na região, nos últimos quatro anos, recursos da ordem de R$ 800 milhões em saneamento básico, arranjos produtivos locais e ações do programa Água para Todos.

Participando do encontro ‘Diálogo com os Poderes Públicos em Petrolina’ realizado pela Unidade Regional Sertão do São Francisco da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), o superintendente da Codevasf enumerou ainda as principais ações desenvolvidas junto aos perímetros irrigados, área de sequeiro e o Projeto de Revitalização do rio São Francisco.

“Somente para o segmento de esgotamento sanitário destinamos R$ 415,09 milhões em obras executadas nos sertões do São Francisco, Araripe, Pajeú, Central e de Itaparica. A Agricultura Familiar também tem sido beneficiada com uma série de projetos, a exemplo da mandiocultura, apicultura e piscicultura, somando recursos que chegam a R$ 17,92 milhões”, adiantou Aurivalter Cordeiro.

Após a apresentação, onde participaram diversos gerentes da equipe técnica, os conselheiros da Unidade Regional do Sertão do São Francisco da FIEPE fizeram perguntas sobre a operacionalidade dos projetos e prioridades da empresa. Para o diretor da URSF/FIEPE, Albânio Nascimento, o encontro foi bastante esclarecedor e oportuno.

“O empresariado regional sabe da importância da Codevasf quando realiza investimentos e ações de melhoramento na nossa região. Isso nos motiva a seguir adiante investindo também no crescimento sustentável e gerando mais empregos”, pontuou Albânio Nascimento.

Em 2017, já participaram do encontro ‘Diálogo com os Poderes Públicos’, o gerente regional da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), Evandro Simões; o diretor-presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), Rafael Oliveira e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Petrolina, Eduardo Carvalho.