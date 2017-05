AGE implantará projeto ‘Garagem do Empreendedor’ em Petrolina

A partir do mês de junho, a Agência do Empreendedor de Petrolina (AGE), contará com a “Garagem do Empreendedor”, mais um importante serviço de consultoria que auxiliará quem deseja investir de forma assertiva em um negócio.

Na oportunidade, os consultores da AGE e os estagiários da Instituição Educacional Grau Técnico, darão dicas valiosas a quem pretende empreender sempre ponderando fatores pessoais e de mercado, além da distribuição gratuita de fichas técnicas sobre vários segmentos que ajudarão na prática a implantação do negócio, a partir de um estudo de caso e levantamento de custos.

O diretor-presidente da AGE Sebastião Amorim, falou da importância do serviço no fomento ao comércio no Vale do São Francisco. “A Garagem do Empreendedor irá nortear, através de fichas técnicas, potenciais empreendedores na abertura de negócios, na geração de renda e, posteriormente na ampliação de novos negócios através das linhas de financiamento da agência”, adiantou Sebastião.

Portanto, para quem objetiva montar seu próprio negócio, o primeiro passo é conhecer a Garagem do Empreendedor, um excelente espaço que irá oportunizar o conhecimento necessário para iniciar e gerir um empreendimento.

A AGE fica localizada na Rua da Simpatia, 135, no centro da cidade. O contato é (87) 3861-8270/ 3862-2602

Por Lilian Telles/Foto: Divulgação