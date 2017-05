Petrolina abre 100 vagas

Para cursos gratuitos na área de alimentos

Quem está de olho no mercado de alimentos terá uma boa oportunidade em Petrolina. Estão abertas as inscrições para 100 vagas em cursos gratuitos de panificação e naked cake, ou bolo pelado, que virou tendência nas mais variadas celebrações.

Os cursos fazem parte do programa Qualifica Petrolina e serão oferecidos através de uma parceria entre a Secretaria Executiva de Direitos Humanos e o Senai. As aulas acontecerão no turno vespertino e noturno. A oferta destes novos cursos foi o tema principal de uma reunião realizada esta semanaentre a secretária executiva de Direitos Humanos, Bruna Ruana e representantes do Senai Petrolina.

Podem participar destes cursos pessoas a partir de 15 anos que sejam beneficiários de programas sociais. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas até a próxima sexta-feira (19) das 8h às 13h na Secretaria Executiva de Direitos Humanos localizada no Parque Municipal Josepha Coelho.

Para realizar a matrícula é preciso apresentar RG, CPF e Número de Inscrição Social (NIS). As aulas acontecerão na Escola de Alimentos, localizada na Avenida Ulisses Guimarães, bairro Cohab Massangano.

Ascom PMP