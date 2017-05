Odacy cobra mais reforço policial para as comunidades do interior

Ao participar da sessão solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em homenagem aos 200 anos de atividades da Polícia Civil no Estado, na segunda-feira (15). O deputado estadual Odacy Amorim (PT), destacou a importância histórica e a contribuição e prestação de serviço da polícia para os cidadãos pernambucanos.

O parlamentar aproveitou o ensejo da homenagem a PC, e fez solicitações verbais ao comando da Polícia Militar nas pessoas do Coronel Jonas Barbosa e do Coronel Cavalcante (Subcomandante da polícia Militar), presentes no evento, para que sejam criadas mais medidas de segurança no interior sertanejo, principalmente nos distritos de Rajada, Izacolândia e Nova descoberta, que integram o município de Petrolina.

“Recebi informações de que as viaturas têm sido deslocadas no período noturno para cobrir a cidade. Quero apelar ao comandante do 5º BPM, em Petrolina, que possa mandar um reforço com um maior efetivo e mais viaturas, mas que não retire as rondas ostensivas nas comunidades de Rajada, Izacolândia e Nova Descoberta. Tirar esses carros irá deixar o interior descoberto e causará um grande mal aos moradores”, frisou o deputado Odacy Amorim.