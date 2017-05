Ação social leva palestras sobre saúde bucal ...

...e distribuição de kits de higiene bucal para comunidades em Petrolina - PE.

Moradores da zona norte de Petrolina, no interior de Pernambuco, vão receber nesta quinta-feira (18) ações sociais com a oferta de vários serviços gratuitos na Escola Municipal Santa Terezinha, no bairro Dom Avelar, e na Associação Madre Maria das Neves, no José e Maria. O projeto ‘Ação em Saúde da ABO Social’ terá palestras educativas sobre saúde bucal, distribuição de kits de higiene bucal, escovação, aplicação de flúor e doação de alimentos.

A iniciativa ocorrerá pela manhã na Escola Santa Terezinha e à tarde no bairro José e Maria, e contará com a participação de dentistas e assistentes sociais. Uma das organizadoras do evento e membro da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), Juliana Guedes, disse que o projeto tem como objetivo aproximar a entidade das comunidades. “Nossa meta é que participem todos: pais, mães, estudantes, amigos e professores”, destacou.

Segundo Juliana, o ‘Ação em Saúde’ faz parte do cronograma de atividades do 18º Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco e do 3º Congresso Internacional, que acontecerão entre os dias 26 a 29 de julho, na cidade pernambucana. A expectativa da ABO Regional Petrolina é que o encontro reúna cirurgiões dentistas, estudantes e auxiliares de saúde bucal de seis estados brasileiros.

A presidente do congresso, Catarina Brasil, adiantou que na ocasião serão debatidos assuntos como estética, cirurgia periodontal, implantes e terapêutica medicamentosa. Lembrou que o evento é o maior da categoria na região, e iterou que o momento “será uma ótima oportunidade para adquirirmos novos conhecimentos e ampliar os horizontes profissionais visando melhor atendermos nossos pacientes”, disse.

Profissionais renomados

A coordenação do congresso já confirmou nomes de peso para os dias 26 a 29 de julho. Profissionais renomados como Renato Vasconcelos, Mário Zuolo, Ronaldo Fonseca, Ricardo Amore, Juliana Ramacciato, Daniel Cassano e o professor peruano Rony Hidalgo, estarão no evento.

As inscrições já estão abertas e, de acordo com os organizadores, as vagas estão disponíveis por tempo limitado. Os interessados podem ligar para os números (87) 3864-3295/ 98812-5139 ou entrar em contato pelo email: contato@abodepetrolina. org.br. Mais informações, acesse o site: www.abodepetrolina.org. br.

