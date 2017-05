São João dos Bairros está de volta em Petrolina

Grande novidade dos festejos juninos deste ano, o São João dos Bairros volta ao circuito oficial em Petrolina para alegria das comunidades. A festa terá início na próxima sexta-feira (19), a partir das 21h, pelo bairro José e Maria, um dos mais populosos da cidade, onde as apresentações acontecerão no mesmo horário no sábado (20).

No primeiro dia de festa, haverá shows de Brega e Vinho, Edênio Lima e Super Banda. Já no sábado (20), os moradores da comunidade do José e Maria poderão curtir as apresentações das bandas Encantos, Cavalo de Fogo e do cantor Cesar Adriano.

"O resgate da tradição do São João nos Bairros foi uma de nossas prioridades para o circuito junino deste ano. Estamos levando cultura, entretenimento e movimentando a economia das comunidades. Acredito que será um sucesso esse arraial perto da casa das pessoas e isso valorizará ainda mais nosso São João", destaca o prefeito Miguel Coelho, que participará da abertura oficial do circuito junino no José e Maria.

No próximo final de semana, será a vez dos festejos juninos chegarem à Avenida dos Tropeiros com apresentações de Saia Rodada, New Bis e Cicinho Vaqueiro na sexta-feira (26) e Jonathan Araújo, Sem Radar, Andréia Vitória e Pedro Duarte no Sábado (27).

No dia 2 de Junho, o arraial será na Areia Branca, onde a festa será comandada pelo Trio Granáh, Raimundinho do Acordeon, Fabiana Santiago e Joypson Tavares. Já no Sábado (03), subirão ao palco da comunidade Felipão Forró Moral, Gueber e André Mendes.

O Rio Corrente será o local de encerramento do São João dos Bairros. A localidade contará com shows, na sexta-feira (09), de Hanna Musa do Forró, Ítalo e Maciel e Keu Dantas. No dia seguinte, o arraial será conduzido por Guilherme Dantas, Césio Tenório e Adãozinho de Rajada.



Equipe de Imprensa do São João de Petrolina