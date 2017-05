Estelionatário é preso em Petrolina

Vítimas de falso advogado recebem assessoria jurídica da OAB Petrolina

No último sábado, 27, foi decretada pelo juiz a prisão preventiva de Wellinton Ferreira e Silva, estelionatário preso em flagrante pela Polícia Civil de Petrolina. O jovem aplicou em pelo menos 100 pessoas na zona rural da cidade golpes oferecendo facilidades em empréstimos bancários se passando por advogado onde apresentava documentos falsos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A prisão do estelionatário foi em flagrante feita pela Polícia Civil, após motivação realizada pela Comissão Contra o Exercício Ilegal da Profissão da OAB. A Ordem participou da audiência de Custódia como auxiliar de acusação, através da advogada Barbara Barros Lima.

Em atenção às vitimas do falsário, a Subseccional Petrolina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) está se colocando à disposição para assistência. “As pessoas podem reaver o dinheiro que foi entregue ao falso advogado através de uma ação de cobrança. A Subseccional da OAB está aberta para auxiliar nas orientação jurídicas que cabem no caso”, pontuou Deivson Alves, membro da Comissão de Combate ao Exercício Ilegal da Advocacia da OAB Petrolina.

A sede da Subseccional Petrolina da Ordem dos Advogados do Brasil fica localizada na Avenida José de Sá Maniçoba, 180, centro, em frente ao Hospital Universitário. O atendimento ao público é das 8h às 17h.