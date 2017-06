Escolas de Petrolina estão recebendo ações de combate ao uso de drogas.

As escolas públicas municipais de Petrolina estão recebendo ações de combate ao uso de drogas. O público-alvo são os adolescentes, jovens e adultos de Ensino Fundamental e na modalidade EJA. O primeiro ciclo de palestra aconteceu na Escola Municipal Jacob Ferreira, localizada no Bairro Cosme e Damião, no último final de semana. A palestra foi realizada por assistente social, pedagogos e Polícia Civil e Militar.

"A intenção dessa ação é debater com os alunos a importância da prevenção ao uso de drogas, através de uma consciência sobre efeitos e prejuízos para a vida das pessoas e para a sociedade", explica Rosane Costa, tutora de gestão educacional.

O próximo ciclo de palestras será na Escola Municipal José Nunes de Santana, em Nova Descoberta, no setor de Pedrinhas. "Entendemos a importância deste assunto para os estudantes da nossa Rede. Essas palestras são sempre bem-vindas, para afastar os alunos das drogas. É importante para a sociedade e, sobretudo, para os estudantes a disseminação de informações sobre o risco das drogas", destaca Joelma Reis, diretora de Ensino.

Ascom/PETROLINA