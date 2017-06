Projeto 'Nenhum a Menos' é sucesso em Petrolina

Garantir a frequência do aluno em sala de aula e diminuir a evasão escolar são os objetivos do projeto 'Nenhum a Menos', implantado pela nova política pedagógica da Secretaria de Educação de Petrolina. Através de uma atenção especial à frequência escolar e em parceria com a comunidade, a ação pretende evitar o afastamento do aluno das atividades de ensino-aprendizagem e eliminar a distorção de séries.

Após a consolidação dos dados do mês de maio, fruto do levantamento feito nos diários de presença, a equipe do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI)Wallisson Pedro, localizado no Condomínio Vivendas, reuniu de professores e fizeram um trabalho de porta a porta. Na visita, os educadores tiveram o trabalho de conscientizar as famílias da importância da frequência escolar desde a Educação Infantil.

Segunda a gestora da unidade, Rosa Maria, o trabalho de visita é muito importante para a consolidação do projeto. "Fazer essa vista possibilitou uma aproximação dos educadores a realidade de cada família. Foi um trabalho de conscientização e fomento da parceria", pontua. "A Secretaria de Educação, juntamente com suas equipes, está trabalhando para que todos os estudantes estejam matriculados e frequentando as aulas, como garante o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), esse é nosso trabalho", acrescenta a tutora escolar, Ariana Braga.

O projeto 'Nenhum a Menos' está sendo implantado em todas as unidades de ensino da Rede Municipal.