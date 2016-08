Fiat UNO de Remanso capota com cinco jovens na BR 235

Na tarde d0 ultimo domingo, 29/03/2015, por volta das 17h, um veículo Fiat UNO, de cor prata, placa não identificada, capotou várias vezes com jovens remansenses na BR 235, próximo ao povoado do município de Remanso, Novo Marcos.

Segundo informações de populares, os jovens seguiam em alta velocidade de Remanso com sentindo ao Novo Marcos, quando o motorista, que não foi identificado, perdeu o controle do veículo, fazendo com que o mesmo capotasse diversas vezes.

No veículo haviam cinco jovens, os mesmos receberam o atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Um dos jovens conhecido como Guilherme, ficou gravemente ferido e teve que ser transferido com urgência para Petrolina-PE.

Informações e Fotos: Remanso notícias