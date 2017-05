TSE define data para julgar chapa Dilma-Temer

Presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, confirmou na tarde desta terça-feira (16/5) para o dia 6 de junho a retomada do julgamento que analisará o pedido de cassação da chapa Dilma-Temer. O julgamento havia sido interrompido no mês passado após o pedido da defesa da ex-presidente Dilma de ouvir novas testemunhas e do procurador-geral eleitoral Nicolao Dino de tomasr o depoimento dos ex-marqueteiros João Santana e Mônica Moura, que fecharam acordo de delação premiada com a força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba.

O julgamento será dividido da seguinte forma: duas sessões ordinárias às 19h do dia 6 e às 9h do dia 8 de junho e mais duas extraordinárias nos dias 7, às 19h, e também no dia 8, às 19h.